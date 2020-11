peinture

Blogueuse scrap et peinture sur soie. Si votre passion pour les tons neutres se fane, donnez une nouvelle impulsion à votre vie en adoptant la couleur de cette année - rose poudré. Une couleur apaisante, douce. Rose pâle, calme et rassurante, s’accordant avec les tons crayeux gris, crèmes et beiges de la saison dernière. Sans féminité excessive, oubliez volants et fanfreluches avec la soie à peindre , l’idée est de créer une atmosphère agréable, accueillante composée de lignes nettes sans fouillis. Placez des touches de rose grâce aux accessoires, à un ameublement tout en douceur ou utilisez en toile de fond des couleurs assorties. Sur la soie à peindre, évitez les effets trop précieux, décidez-vous plutôt pour des couleurs subtiles, ajoutez des touches en harmonie, et finissez par des surfaces douces au toucher telles que bois délavés, lin et peintures en relief. Mes conseils de peinture sur soie